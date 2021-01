Fermati dalla polizia mentre acquistano cocaina. L'amara sorpresa, sono due agenti

A fare notizia questa volta sono più gli acquirenti che il pusher che preso immediatamente dopo aver ceduto due dosi di cocaina. Quando sabato 9 gennaio una pattuglia della sezione Contrasto al Crimine diffuso - Squadra Mobile ha fermato sia il 34ennne nigeriano con lui ha bloccato anche i due giovani ma di certo non pensavano che fossero due colleghi.

Celere

Sono infatti due poliziotti della celere i clienti dello spacciatore, fermati dopo l’acquisto di due dosi di cocaina sabato sera poco prima delle 21. Il nigeriano che ha venduto la droga ai due è già stato giudicato per direttissima ed è stato condannato a 8 mesi di detenzione. La procura ha disposto invece ulteriori accertamenti sui due acquirenti, per capire se abbiano mai approfittato della divisa per ottenere altro stupefacente.