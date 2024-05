Festa degli Alpini a Vicenza, il sindaco regala il tricolore a tutti i cittadini

Il 10, 11 e 12 maggio la città di Vicenza ospiterà la 95° adunata degli alpini, importante manifestazione che si svolge ogni anno nella seconda settimana del mese di maggio in una città scelta dal Consiglio Direttivo Nazionale per ricordare i caduti durante la prima guerra mondiale e in particolare nella battaglia del Monte Ortigara e del Monte Pasubio.

Per questo il gruppo Alpini del Comune di Carmignano di Brenta che fa parte della sezione di Vicenza- Monte Pasubio, ente organizzatore ed ospitante della prossima adunata e per l’occasione il Sindaco Eric Pasqualon, l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta e il Capogruppo degli Alpini Claudio Carolo fanno un appello a tutta la cittadinanza «esponete la bandiera tricolore sugli edifici pubblici, sui vostri balconi, sulle vostre finestre ecc per accogliere le migliaia di persone che attraverseranno il nostro paese per raggiungere Vicenza». Il Sindaco vuole coinvolgere tutti i cittadini del comune: «Crediamo sia importante esporre la bandiera tricolore durante la settimana della manifestazione della 95° adunata degli alpini come simbolo di appartenenza e identità nazionale. Per chi non fosse provvisto della bandiera, invitiamo i cittadini a venirla ritirare gratuitamente presso l’Ufficio Protocollo del Municipio di Carmignano di Brenta»,