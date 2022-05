Primo maggio, sindacati in piazza dei Signori: Giordani parla dal palco, Peghin assiste

Sono potuti tornare in piazza dei Signori, come ai vecchi tempi: oltre 500 persone hanno partecipato nella mattinata di oggi, domenica primo maggio, alla tradizione festa dei lavoratori organizzata dalle principali organizzazioni sindacali.

Sul palco sono infatti intervenuti Aldo Marturano, Samuel Scavazzin e Massimo Zanetti, segretari generali rispettivamente di Cgil, Cisl e Uil, ma anche il presidente della Provincia Fabio Bui, la rettrice dell'Università degli Studi di Padova Daniela Mapelli e il sindaco Sergio Giordani, che in un lungo post su Facebook ha pubblicato l'intero suo discorso:

E in piazza dei Signori è spuntato anche Francesco Peghin, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni, che ha affidato sempre ai social network il proprio messaggio: "Il Primo Maggio si commemora la Festa dei Lavoratori in tutto il Mondo: una ricorrenza storica e universale. A Padova ci siamo ritrovati stamattina per riflettere su come rafforzare uno dei diritti e doveri maggiormente calpestato, ma vitale per la nostra ripartenza. La tutela e l’incentivo al lavoro e allo sviluppo saranno per il Comune di Padova, quando sarò Sindaco, oltre a sicurezza e sociale, la priorità. Il Sindaco, come è il primo responsabile della salute dei cittadini, deve essere in questa epoca difficile il primo responsabile del lavoro dei cittadini. Oggi in provincia di Padova, anche a causa della pandemia, ci sono oltre 50.000 poveri. Nessuno deve rimanere indietro. Il mondo sta cambiando e Padova merita un progetto ambizioso per rendere davvero il Primo Maggio la festa del lavoro e della ripartenza per i prossimi cinque anni".