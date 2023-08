Alla festa di Rifondazione arriva De Magistris

Sabato 2 settembre ore 21, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo torna in Veneto per partecipare a un dibattito dal titolo "Per l'Unione Popolare" che si terrà presso la Festa di Rifondazione a Padova, nel Parco Iris (entrata da via Forcellini). All'iniziativa parteciperanno anche Marta Collot (portavoce nazionale di Potere al Popolo) e Luigi de Magistris (già sindaco di Napoli e portavoce nazionale di Unione Popolare).