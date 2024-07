Parte la festa dell'Unità ad Abano, Zan e Orlando gli ospiti principali

Tutto pronto per la Festa de l’Unità ad Abano Terme che aprirà i battenti venerdì 12 luglio a Villa Bassi per undici serate di politica, musica e cucina della tradizione. Venerdì 12 luglio l’inaugurazione della festa prevede il taglio del nastro della Capogruppo PD in Consiglio Regionale Vanessa Camani e del Vicesindaco di Abano Terme Francesco Pozza. In serata, dibattito con l’Eurodeputata Elisabetta Gualmini, intervistata da Albino Salmaso, de Il Mattino di Padova. A seguire, concerto live di “Lola & Mr Be”. Sabato 13 luglio sarà la volta del neo Eurodeputato Alessandro Zan con l’incontro “Gaza: quali soluzioni per la pace” in cui discuterà del ruolo della politica nella crisi mediorientale con l’on. Sara Ferrari e Denis Zoccarato, segretario provinciale dei Giovani Democratici. A seguire, concerto di Mama Spaif.

Domenica 14 luglio arriva in festa Andrea Orlando, già Ministro del lavoro, della giustizia e dell’ambiente, che dialogherà con Marco Concolato, consigliere comunale di Padova. A seguire concerto di Laura Pirri. Ogni sera fino a lunedì 22 luglio, a partire dalle 19.00, la festa si animerà con il ristorante e la cucina tradizionale, l’area bambini con gonfiabili e animazione, cocktail bar, musica e concerti live, oltre ai numerosi incontri e dibattiti politici. La Festa de l’Unità è organizzata dai circoli PD di Abano Terme, Selvazzano, Armistizio, Teolo e Torreglia.