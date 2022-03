Coalizione Civica candida il figlio di Crisanti, sarà nella lista di appoggio a Giordani

Coalizione civica tira fuori il “jolly”. Giulio Crisanti, figlio del noto microbiologo Andrea, sarà candidato nella lista a sostegno del sindaco Sergio Giordani. Ha 23 anni, ha studiato Fisica a Cambridge e ora svolge da circa sei mesi il dottorato in Astronomia al Bo. Durante l'assemblea di ieri sera, nella sala polivalente di via Valeri, sono stati ufficializzati i 32 componenti della lista di Coalizione Civica. Oltre a quello del 23enne figlio d'arte, tra i nomi spiccano anche quelli del vice presidente del Valsugana Rugby Fabio Beraldin e del presidente di Arcigay, Mattia Galdiolo. Tutti ricandidati gli attuali assessori e consiglieri, tranne Roberto Marinello (motivi personali) e Daniela Ruffini, che recentemente ha lasciato il movimento in contrasto con la scelta di sostenere Giordani al primo turno. La candidatura di Giulio Eugenio Crisanti provoca molta curiosità. Il padre da due anni è uno dei maggiori protagonisti della lotta al Covid, sia come direttore dell'Unità Operativa Complessa (Uoc) di Microbiologia e Virologia dell'ospedale di Padova che come divulgatore scientifico in tv. Il suo famoso studio a Vo' Euganea, quando pretese test a tappeto per tutti i residenti dopo il primo decesso causa Covid, lo fece poi litigare con il presidente della Regione, Luca Zaia. Dopo aver lavorato insieme nelle prime fasi d'emergenza, i due hanno rotto proprio a causa della paternità dello studio. Ora il figlio si candida con il movimento considerato più a sinistra nella coalizione di Sergio Giordani. «Non sono un esperto di Padova, lo confesso, perché ci vivo da appena sei mesi. Però Cambridge è molti simile e spero di poter portare qualcosa di ciò che ho imparato qui - le sue parole all'assemblea di ieri - .A Padova quasi il 30 per cento della popolazione è fatta da studenti, di cui molti fuori sede ed io vorrei rappresentare loro. Siccome credo che Cambridge sia molto simile a questa città, spero di poter trasferire idee. Mi sono candidato per questo e anche grazie all'assessora Chiara Gallani, che ho conosciuto tempo fa e con cui ho capito di condividere molte idee sul verde, sull'ambiente e sulla condivisione degli spazi comuni. Elementi di cui, da dove vengo io, dall'Inghilterra, non si parla mai». Nessuna parola sul padre, ma ci sarà tempo.