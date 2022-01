“Di scuola non si può morire”: alla mobilitazione aderiscono anche i sindacati

Le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici padovani aderiscono all’appello e alla mobilitazione nazionale indetta dalle organizzazioni studentesche “Di scuola non si può morire” indetta dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni deceduto in un’azienda metalmeccanica mentre stava svolgendo l’ultimo giorno di alternanza scuola lavoro.

La vicenda

Lorenzo Panelli si trovava, il 21 gennaio scorso, in un’azienda metalmeccanica che ha sede a Lauzacco di Pavia di Udine. Il giovane, residente a Castions di Strada e iscritto al centro di formazione professionale dell’istituto salesiano Bearzi di Udine, è rimasto schiacciato mentre stava effettuando dei lavori di carpenteria metallica. Era nell’azienda per il tirocinio dell’alternanza scuola lavoro.

Strumento

«Uno strumento - spiegano - che era stato pensato come formativo rischia di diventare uno strumento di pericoloso sfruttamento, che legittima un mercato del lavoro in cui le aziende competono al ribasso su sicurezza, salari, lavoro precario e interinale, come se fosse normale lavorare gratis, senza diritti, sicurezza e la possibilità di organizzarsi nel sindacato»

Scelta

«Ci schieriamo - sottolineano i sindacalisti - con le studentesse e con gli studenti non solo perché continueremo sempre a pretendere più sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto perché è necessario rivedere il sistema dell’alternanza scuola-lavoro ed è sempre più fondamentale che si parli di lavoro nelle scuole, informando e formando gli studenti sulla salute e sulla sicurezza che sono aspetti imprescindibili del mondo lavorativo che attende loro una volta terminati i diversi cicli di studio».

28 gennaio

«Delegate e delegati, funzionarie e funzionari, lavoratrici e lavoratori saranno - spiegano lanciando l'appuntamento - quindi con le studentesse e gli studenti padovani venerdì 28 gennaio in piazza Antenore alle ore 17. Inoltre le RSU potranno indire tutte le iniziative necessarie al fine di sostenere la protesta delle studentesse e degli studenti e la necessità che il Governo non ignori quello che accade ogni giorno nel nostro Paese».