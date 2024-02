Fine vita, il Pd si divide sul provvedimento a Bigon. Tiso la difende: «Ma che libertà è?»

La direzione provinciale veronese del Partito democratico ha approvato 46 vpti su 49, la mozione sul fine-vita proposta dal segretario provinciale, Franco Bonfante. Nella mozione il segretario parla di«smarrimento e rammarico» per la bocciatura, in Regione, della proposta d’iniziativa popolare su questo tema, «purtroppo favorita anche dal voto di astensione (che in Regione equivale a voto contrario) della nostra rappresentante veronese, appellatasi alla libertà di coscienza». Si riferisce alla consigliera regionale Annamaria Bigon, alla quale il segretario, Franco Bonfante, aveva immediatamente revocato l’incarico di vicesegretaria. Se da una parte il partito ha di fatto chiarito qual'è la sua posizione sul cosiddetto fine vita, dall'altra si apre la crepa con il fronte cattolico guidato dall'ex segretario Castagnetti seguito da una serie di figure di rilievo del partito.

Inutile dire che la vicenda sta facendo molto discutere anche a livello regionale. Per quanto riguarda Padova a esporsi è il consigliere comunale Nereo Tiso che già aveva sposato la linea di coloro che non vedevano di buon occhio sia le critiche che le azioni messe in atto verso la consigliera veronese. «Il Partito Democratico di Verona ha deciso di cacciare Anna Maria Bigon, rea di libertà di coscienza. 46 voti favorevoli, 2 astenuti, 1 contrario hanno sancito che lei non sarà più vicesegretaria del PD veronese. Di fatto, il voto non è solo l'allontanamento dalla vicepresidenza, ma molto di più. Non si accetta che, come scritto nello statuto, si eserciti la libertà di coscienza se non dentro a certe regole non scritte, ma che vorrebbero vincolare il pensiero. Ma che libertà è? Peccato che coloro che hanno visto la reproba Anna Maria Bigon come unica colpevole, non abbiano fatto la lettura e l'analisi che a perdere è stato Zaia. Ma poco conta, per questi», è tornato a ribadire Tiso. «L'onta - la definisce proprio così, Tiso - contro la consigliera, è stata enorme e i benpensanti vi si sono tuffati a capofittoi».

Tiso va oltre la questione territoriale e si rivolge ai dirigenti alla segreteria nazionale: «Mi dispiace che il PD rincorra l'associazione Coscioni e non prenda con forza in mano la propria proposta di legge Bazoli in Parlamento. Ma il problema è un altro. Cosa succederà dentro il PD Veneto su queste questioni? Sembra che i segretario Martella e il gruppo regionale si siano espressi in modo differente dal PD di Verona. Purtroppo la campagna denigratoria di queste settimana non ha fatto bene a nessuno e ha dimostrato le difficoltà quando si cerca di districarsi nei meandri dell'etica e della bioetica». Tiso si fa portavoce di tanti che la pensano come lui: «Non si tratta di essere cattolici o non cattolici come semplicisticamente viene affermato, ma di trovare ragioni perché il PD resti PD, secondo quanto stabilito nello statuto e secondo i germi che l'hanno fatto nascere e cescere. Altrimenti penso non sia più il PD o, almeno, quello a cui a suo tempo ho aderito. E così per molti altri. La speranza è che si trovino capacità, volontà di stare uniti per il bene di tutti.Credo che tutto ciò ci sia. Ma Anna Maria Bigon è stata trattata malissimo. Molti sono al suo fianco e vedremo cosa succederà. Aspettiamo con speranza».