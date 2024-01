Fine vita, la legge non passa e ritorna in commissione

Sono le 18 e 36 quando il presidente del consiglio regionale Ciambetti dichiara chiusa la lunga discussione che ha animato il dibattito riguardo il voto sulla legge del fine vita. Sono stati davvero numerosi gli interventi. Il Veneto è la prima regione in Italia a esprimersi su questo. Alla legge si è arrivati su impulso dell'associazione Luca Coscioni che ha raccolto oltre novemila firme in tutta la regione.

Sono 5 gli articoli da votare. I primi due non passano nonostante i 25 voti favorevoli. Sono invece 23 i contrari, 3 gli astenuti e un consigliere risulta assente. La seduta viene interrotta perché prima di sottoporre al voto il terzo articolo Ciambetti convoca tutti capi gruppo nella sala dei leoni.

«L'articolo 2 è parte fondamentale della legge. Senza quello la legge non regge. Quando non è approvata una parte fondamentale della legge il progetto bisogna rinviarlo alla commissione», spiega Ciambetti. «Tecnicamente adesso devo mettere al voto il rinvio per il progetto di legge numero 217», dice. Ancora qualche minuto e poi annuncia: «Il consiglio approva». Tutto da rifare quindi, ma non da buttare come ha fatto intendere proprio il presidente del consiglio. «Grazie per l'alta discussione di oggi», ha detto prima di congedare i consiglieri. Servivano 26 consiglieri a favore per il passaggio della legge regionale per la quale non sono stati presentati emendamenti.