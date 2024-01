Fine vita, scossone nel Pd regionale: diventa un caso la consigliera Bigon che vota contro il suo partito

«Il fine vita è già autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale. La legge discussa in Veneto ... non istituiva niente, ma stabiliva solo i modi e i tempi delle risposte ai malati, e le modalità di coinvolgimento delle Asl». Il presidente Luca Zaia lo ha ripetuto anche oggi quello che era il senso del voto di martedì 16 gennaio in consiglio. Eppure ancora oggi c'è chi commentando, il voto di ieri, sembra essersene dimenticato. Tra questi di certo c'è anche la consigliera Anna Maria Bigon, come fanno notare i suoi colleghi del suo stesso gruppo consliare.

Del fallito tentativo in consiglio si rammarica di certo la parte di Lega che era convinta che fosse giusto normare questo aspetto di una pratica che appunto già esiste. Lo stesso fanno quelli del M5S e le compagini di centro sinistra che hanno spinto in quella direzione. Che quindi gli occhi, il giorno dopo, siano puntati sul Partito Democratico e in particolare sulla consigliera Anna Maria Bigon, è inevitabile. «Ha usato le stesse motivazioni di consiglieri come Formaggio e Valdegamberi, su questo non si può non aprire una discussione. Non credo che sarà sanzionata ma di certo ne discuteremo. La cosa davvero grave e che cozza con l'etica e la coscienza è aver danneggiato la sua comunità politica, i suoi colleghi del gruppo consiliare e del partito», spiega Vanessa Camani.

Più duro è Jonatan Montanariello che immediatamente dopo la chiusura del consiglio regionale ha rassegnato le dimissioni da vice capogruppo del Pd. «Ieri stavamo discutendo solo i tempi, non è corretto farlo passare per un tema etico. Quella di ieri è una brutta pagina del consiglio regionale», ci dice tradendo una forte delusione mista a una discreta arrabbiatura. «Questa è la casa del Pd, chi non condivide e sente propri valori progressisti e rifromisti deve chiedersi se si è nel posto giusto», dice evidentemente riferendosi alla consigliera Bigon. «Anche per questo le mie dimissioni sono irrevocabili. Non ho condiviso la gestione del gruppo consiliare», dice facendo inevitabilmente alla Camani. «Normare le tempistiche di una procedura farmaceutica, questo si votava ieri. La colpa di questo mancato passaggio sta a destra ma la nostra responsabilità resta comunque tanta».

Montanariello ritorna sulla scelta della collega Anna Maria Bigon: «La libertà di coscienza cosac'entra con una tempistica amministrativa? Dov'è il tema etico? Cosa c'è di etico nell'andare contro il gruppo? Lei ha scelto di tradire la prima regola del vivere civile, ovvero tradire il proprio gruppo. Ha scelto di schiacciare il bottone giallo e così ha consapevolmente buttato a mare una battaglia sui diritti civili portata avanti con grande sforzo anche dal suo partito». Infine la stilettata finale alla collega: «Astenersi o non votare, dal punto di vista politico sarebbe stata la stessa cosa. Bastava uscire dall'aula per non danneggiare i compagni di partito. Anna Maria Bigon ha evidentemente scelto di farlo».