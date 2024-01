Fine vita, Zaia non esclude una circolare per uniformare le Ulss: «Dobbiamo verificare»

Suicidio medicalmente assistito: il presidente del Veneto, Luca Zaia, non esclude una circolare per uniformare le aziende sanitarie del territorio in merito ai tempi di risposta ai malati terminali che ne facciano richiesta. «Dobbiamo verificare se si può fare - ha specificato -. Quella sulle tempistiche è una valutazione concreta, ma in assenza di una legge si possono dare solo delle indicazioni».

In merito alle pratiche ricevute in Veneto, sei in tutto (due accettate e quattro rifiutate), «debbo dire che le risposte sono state comunque celeri», ha precisato il governatore, per poi aggiungere: «Penso che nessuno abbia fatto moral suasion nei confronti dei comitati etici: credo che quando arriva una pratica come questa, una persona con un minimo di dignità e buon cuore capisce che c'è una persona dall'altra parte che sta soffrendo».

È stato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare, a chiedere una mossa a Palazzo Balbi all'indomani della bocciatura giunta dal consiglio: «Ora la giunta regionale - aveva spiegato - ha la piena responsabilità, in attesa di una normativa regionale, di stabilire delle procedure specifiche. Può farlo, ad esempio, attraverso una circolare di giunta, come succede in Puglia».

Per Cappato, la giunta «ha il dovere di dare risposte alle persone che soffrono e chiedono di verificare le condizioni per essere aiutate a morire: questo è il nostro esplicito invito, non solo all'amministrazione veneta, ma a tutte le Regioni italiane».