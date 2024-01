Fine vita, Zan duro con la consigliera Bigon: «Aveva due opzioni, ha scelto quella che danneggia il partito»

«La bocciatura da parte del Consiglio Regionale del Veneto della proposta di legge di regolamentazione procedurale e amministrativa del contenuto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale è un fatto grave, che limita i diritti di autodeterminazione e di scelta degli individui, che ignora il grido di dolore di tante persone e dei loro cari», ha commentato il senatore Alessandro Zan prima di entrare nello specifico di quanto accaduto in aula in Regione.

L'esponente del Pd, che è sempre in prima fila nel campo dei diritti civili, ha difeso l'operato del suo partito nonostante anche il voto di una sua consigliera abbia impedito il passaggio della norma. «Il Gruppo del Partito Democratico (a eccezione della consigliera Bigon che ha deciso autonomamente di votare in dissenso dal gruppo) ha votato convintamente a favore della proposta di legge popolare regionale, in piena sintonia con l’indicazione della segreteria nazionale PD, con cui, nel corso di queste settimane, c’è sempre stato un costante dialogo», ha dichiarato Zan. «Il Consiglio Regionale, che non doveva esprimersi sull’introdurre o meno il suicidio assistito per malati terminali, diritto già garantito dalla Corte Costituzionale, era chiamato a regolamentare la pratica sotto il profilo amministrativo e procedurale», premette il senatore Pd. E anche per questo che con la consigliera veronese Anna Maria Bigon il senatore non è stato affatto tenero, fermo restando che non dimentica il ruolo decisivo del centro destra. Non lo dice, ma si intuisce tra le righe, che è proprio l'aver favorito l'avversario politico, uno dei motivi che amareggiano di più rispetto alla scelta della consigliera Bigon.

L'aver favorito il centro destra proprio su un terreno dove dovrebbero essere rimarcate certe differenze non può essere archiviata come una scelta di coscienza di una consigliera. «Il voto contrario della destra appare ipocrita e sordo rispetto alle sofferenze e ai diritti delle persone malate terminali; così come, nel rispetto delle convinzioni e nelle idee di ciascuno, è doveroso sottolineare che, scegliendo l’astensione e non l’uscita dall’Aula al momento del voto determinando assieme alla destra lo stop della legge, la consigliera Bigon ha agito contro la linea del gruppo del Partito Democratico che considera una legge sul fine vita, nel solco della sentenza della Corte, una battaglia di civiltà prioritaria». Proprio con questo passaggio evidenzia la scelta della Bigon, che appunto poteva optare per due soluzioni e ha scelto quella più dannosa per il suo partito. Zan comunque rilancia sulle battaglie dei diritti civili: «Anche in Parlamento, sostenendo la nostra proposta di legge, continueremo a lottare per dare al Paese una norma adeguata ed efficace, per rispondere alla richiesta della stragrande maggioranza degli italiani di fare questo passo e arginare una destra che si conferma reazionaria e oscurantista», ha concluso Zan.