Fiom: «Anche alla RIRI si licenzia senza tener conto dell’accordo firmato fra le parti»

«Il licenziamento - secondo il sindacato - è stato motivato per cancellazione della mansione, ma sono saltate tutte le intese e non è stato attuato alcun percorso alternativo»

Fim Fiom Uilm di Padova denunciano il primo licenziamento tramite lettera di un dipendente della RIRI di Padova, azienda che realizza accessori per la moda, zip, bottoni e altri componenti metallici.

Licenziamento

«Il licenziamento - secondo il sindacato - è stato motivato per cancellazione della mansione, ma sono saltate tutte le intese e non è stato attuato alcun percorso alternativo per cercare di mantenere il posto di lavoro neppure tramite ammortizzatori sociali o percorsi di riconversione e formazione.

Fiom

«Di fronte a questa decisione -fanno sapere dalla Fiom - unilaterale e in totale mancanza di considerazione della recente intesa firmata fra le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali e il governo inerenti lo sblocco dei licenziamenti e la tutela dei lavoratori non possiamo che dirci indignati e profondamente preoccupati per gli scenari che potrebbero aprirsi a questo punto».