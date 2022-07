Firmato protocollo d'intesa tra Provincia di Padova e Comune di Albignasego

Firmata una convenzione tra la Provincia di Padova e il Comune di Albignasego per la realizzazione di un Istituto di Scuola media superiore alla presenza di Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario, Luigi Alessandro Bisato, consigliere delegato all’Edilizia Scolastica e il sindaco di Albignasego sindaco Filippo Giacinti.

Protocollo

«Firmiamo oggi un protocollo d’intesa – ha detto Vincenzo Gottardo – per avviare un procedimento che porterà alla realizzazione di un Istituto di Scuola Media Superiore nel Comune di Albignasego. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione un’area idonea e la Provincia si impegna ad inserire nella propria programmazione la realizzazione dell’opera, provvedendo alla progettazione, al finanziamento e alla realizzazione. E’ un risultato che indica la sinergia della Provincia di Padova con il territorio, la condivisione e l’ascolto dei problemi e delle necessità. Prosegue quindi il nostro impegno soprattutto per l’edilizia scolastica, uno dei ruoli fondamentali per il nostro Ente, perché vogliamo dotare gli studenti, gli insegnanti e il personale, di ambienti adatti, i più vicini possibili alle zone di residenza, luoghi sicuri, attrezzati e confortevoli perché investire nella scuola vuol dire investire nel futuro. Sono 55mila gli studenti che frequentano le scuole superiori, distribuiti in 37 istituti e 64 plessi scolastici».

Albignasego

Il Comune di Albignasego con deliberazione di G.C. n. 89 del 12/5/2022 ha già selezionato una proposta di accordo in base alla quale verrà acquisita una superficie di circa 9.100 mq collocata all’interno del consolidato urbano in un contesto urbanizzato, ben collegato dai servizi primari. L’area è vicina alle linee di trasporto pubblico, servita da marciapiedi e nelle vicinanze dell’area verranno completati percorsi ciclabili per garantire il raggiungimento in sicurezza. «La dimensione dell’area – ha precisato Alessandro Bisato – consentirà di ospitare un istituto ampio e completo. Ora con i portatori di interesse della scuola, vedremo di capire quali sono esattamente le necessità degli Istituti padovani, ma le premesse sono assolutamente positive. Sarà un Istituto in grado di servire tutta l’area pertinente ad Albignasego, Maserà, Casalserugo, Due Carrare. Il Comune di Albignasego ha il numero più elevato di abitanti della provincia dopo la città di Padova, quindi intendiamo dotare questa zona di un istituto capace di catalizzare l’interesse culturale dei giovani, senza esporli a disagi e costi vari per recarsi in altre realtà territoriali, costringendoli magari a spostamenti pesanti e onerosi. Per questo a seguito di vari incontri, si è concordato di avviare un percorso virtuoso per giungere alla realizzazione di questo protocollo d’intesa».

Convenzione

«La firma della convenzione – ha concluso Filippo Giacinti – è un altro passo avanti che dimostra l’impegno del Comune e della Provincia, per raggiungere l’importante obiettivo di realizzare una scuola superiore ad Albignasego. Come Comune stiamo facendo il possibile per creare tutte le condizioni per iniziare a dare concretezza a un progetto tanto atteso dai cittadini. L’area sulla quale stiamo cercando un accordo pubblico privato è nel quartiere S. Lorenzo a circa 200 metri da via Roma, lungo la nuova viabilità. La zona oltre ad essere centrale, sarebbe molto ben servita anche dal Trasporto Pubblico Locale. Ringraziamo la Provincia di Padova per la disponibilità che sta dimostrando nel cercare le più opportune soluzioni per conseguire questo importante risultato».