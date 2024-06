Dopo la parata "nera" del 17 giugno, gli antifascisti si ritrovano sabato davanti la targa per Busonera

Sabato si svolgerà una flash mob antifascista organizzato da Coalizione Civica dopo gli episodi dello scorso 17 giugno, quando in occasione del cinquantesimo anniversario dell'omicidio di Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, CasaPound aveva minacciato giornalisti e fotografi presenti al corteo per raccontare la parata. Parata finita con i saluti romani davanti alla targa in via Zabarella, non immortalati proprio a causa dell'impedimento da parte dei militanti presenti. A quel corteo hanno partecipato circa 300 persone, per la maggior parte provenienti da fuori Padova.

«Succedeva proprio mentre si svolgeva il Consiglio comunale - racconta Chiara Gallani, consigliera di Coalizione Civica, tra le organizzatrici della manifestazione di sabato - .Agli spettri che minacciano Padova e l'Italia noi rispondiamo senza paura. A 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti e ad 80 dalle stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e alle Fosse Ardeatine, vogliamo ribadire ancora una volta che Padova non ha dubbi rispetto a quale strada scegliere: quella della resistenza a ogni forma di fascismo, di violenza, di minaccia, di disumanità».

Nei giorni scorsi è seguito anche il raduno neofascista sui Colli Euganei. Per questo, sabato 29 giugno, alle 10 si ritroveranno in via Santa Lucia: «Per dire no alle tenebre, per riaffermare che Padova era antifascista, Padova è antifascista, Padova sarà sempre antifascista». In via Santa Lucia 18 c'è la targa dedigata a Flavio Busonera, medico e partigiano nato a Oristano nel 1894 e impiccato per rappresaglia il 17 agosto del 1944 proprio nella strada del centro di Padova.