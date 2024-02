Flash mob di Catai e Potere al Popolo: «Cessate il fuoco a Gaza»

Durante la cerimonia d'inaugurazione del nuovo anno accademico si è svolto un presidio in Piazza Cavour dove si sono dati appuntamento un centinaio tra studenti e studentesse che hanno chiesto il cessate il fuoco a Gaza. Durante la manifestazione contestata anche la partecipazione del ministro Nordio con tanto di flash mob di Potere al Popolo e Spazio Catai portando in piazza dei fagottini per rappresentare le vittime della strage di civili che si sta consumando. «Da mesi chiediamo una presa di posizione dell'ateneo e la cessazione degli accordi di Unipd con aziende e università filosioniste. L'Università anziché rispondere invita a parlare Nordio, ministro di un Governo capofila nelle operazioni militari in Mar Rosso e Medio Oriente».

«Organizzare una festa come quella prevista mentre dall'altra parte del mediterraneo ogni università è stata rasa al suolo segna ancora una volta un affronto a tutta la comunità accademica, che continua a stringersi attorno a studenti e professori palestinesi. Il governo italiano inoltre è in prima fila nel fornire supporto logistico e militare ai paesi occidentali disposti ad allargare il conflitto in tutto il medio oriente pur di proteggere le rotte commerciali più convenienti. Perciò contestiamo la presenza alla cerimonia del ministro Carlo Nordio, rappresentante di un governo che, oltre a macchiarsi le mani di sangue palestinese, si scaglia contro chi è relegato ai margini della società attraverso l'inasprimento di pene e condizioni carcerarie».