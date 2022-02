Fratelli d'Italia, flash mob e primarie delle idee in attesa dell'accordo Peghin

Nel centrodestra è in corso ancora il tavolo delle trattative per scegliere il candidato sindaco, ma nel frattempo tutti hanno iniziato la propria campagna elettorale. Alla fine chiuderanno attorno a Francesco Peghin. Anche Fratelli d'Italia ieri ha lanciato la sua proposta di far partire "le primarie delle idee" tra i cittadini. «Avvieremo una serie di attività in città privilegiando le periferie come quella del popoloso quartiere Sacra Famiglia - spiega il coordinatore cittadino Gabriele Zanon - perché la volontà della destra è privilegiare l'incontro con i cittadini. Con questa iniziativa i cittadini padovani potranno recarsi ai gazebo allestiti nei quartieri, indicare temi prioritari e caratterizzanti nel programma del futuro sindaco di Padova e farsi portavoce delle criticità della città. Noi non abbiamo paura del confronto e vogliamo ascoltare la città». Intanto oggi è previsto un flash mob dalle 10 alle ore 13 in piazzale Firenze, con cui Fratelli d'Italia inizieranno la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e soprattutto sottoporranno ai cittadini un sondaggio sui principali problemi della città e sul livello di gradimento dell'amministrazione Giordani. «Fratelli d’Italia a Padova si vuole proporre come cinghia di trasmissione tra il cittadino e la politica amministrativa che in questi anni ha portato Padova a svolgere un ruolo sussidiario nel contesto Veneto» chiude Zanon.