Flavio Tosi convince pure Lorenzo Innocenti: anche lui in Forza Italia

Forza Italia continua la sua campagna di rafforzamento sul territorio padovano. E un po' a sorpresa anche se non è un nome roboante come quelli che già hanno cambiato o potrebbero cambiare tessera di partito, la new entry viene dalle cosiddette civiche. Si tratta di Lorenzo Innocenti, ex candidato sindaco a Padova, che ha deciso di entrare in Forza Italia.

Dopo Fabrizio Boron e Alain Luciani, un altro protagonista della vita politica della città entra nel partito di Antonio Tajani, che presto sarà confermato segretario dal congresso che per la prima volta della storia del partito voterà il suo leader.

«Ho idee che rispecchiano in buona parte con quelle di un partito che ha dei riferimenti cattolici e liberali come i miei, trovo che Forza Italia sia la scelta migliore in questo momento per me che voglio fare politica a un certo livello. Io avevo creduto nel terzo polo, che però è imploso, quindi questa mi sembra la scelta giusta», ha spiegato lo stesso Innocenti, che è stato presentato alla stampa da Flavio Tosi che prosegue la serrata corte a Roberto Marcato. Una eventualità, questa del passaggio a Forza Italia da parte dell'assessore regionale, che più passa il tempo e meno probabile appare, a dire il vero. Ci sono le elezioni europee e amministrative alle porte, siamo così certi che la Lega che in questo momento è in difficoltà, non voglia trattenere il politico più votato del Veneto?