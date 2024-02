Foresta replica a Cavatton: «Convoco almeno due sedute al mese di Consiglio. Di cosa parla?»

«Leggo con stupore dalla stampa la dichiarazione del Consigliere Matteo Cavatton, per il quale nutro stima ed amicizia, ma mi sento chiamato in causa direttamente in qualità di Presidente del Consiglio comunale di Padova.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia sostiene che: “Il Consiglio comunale, luogo deputato al confronto democratico, non si riunisce quasi più…”; di fronte a questa affermazione non posso restare in silenzio, in quanto reputo non si tratti di un attacco alla Maggioranza, ma alla mia figura istituzionale che ha il compito di convocare il Consiglio comunale». La voce è quella di Antonio Foresta, presidente del Consiglio comunale, che replica al capogruppo di Fratelli d'Italia, che dopo aver chiesto l'autoconvocazione per discutere delle zone 30, ha accusato l'amministrazione di tirarsi indietro dalle discussioni.

La replica

«Non sono certo io a voler togliere il confronto democratico con la maggioranza, ed è facoltà del Consigliere Cavatton presentare tutte le autoconvocazioni che ritiene opportuno - risponde Foresta - .Per estrema correttezza voglio chiarire che le sedute consiliari fatte dal mese di gennaio 2023 al mese di dicembre 2023 sono state diciannove. Quindi, escluso agosto, mese in cui i consiglieri sono di norma in ferie, si tratta di una media di circa due sedute al mese, come normalmente avvenuto anche nelle precedenti consiliature. Ritengo, quindi, la preoccupazione del consigliere Cavatton superata».