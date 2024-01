Foresta replica a Lonardi: «All'ex Configliachi 1200 studenti non ci starebbero mai»

«Ho un ruolo che prevede la terzietà, ma sono attivo in politica da oltre vent'anni e la storia me la ricordo bene, quindi forse sono l'unico che può rispondere. Lonardi prima di parlare di certi temi dovrebbe studiare un po', perché tutto il liceo Marchesi non entrerebbe mai nella struttura dell'ex Configliachi. Parliamo di 1200 studenti». A replicare al consigliere comunale della Lega, Ubaldo Lonardi, è direttamente il presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta, da oltre vent'anni presente nel parlamentino di Palazzo Moroni. Il leghista, parlando della drammatica vicenda accaduta domenica scorsa all'Arcella, aveva criticato la scelta dell'amministrazione di realizzare all'interno della struttura dove sono stati ritrovati morti tre uomini, una biblioteca, una mediateca, un museo e una scuola di cucina, oltre ad inserire una parte del liceo in questione. Un progetto che ha ottenuto dei fondi dallo Stato (15 milioni di euro) per essere realizzato insieme alla riqualificazione di piazza Azzurri d'Italia, dell'ex Coni e di alcune case popolari.

Il Pinqua

Lonardi lo ha considerato «fallimentare» e ha chiesto al sindaco Giordani di ripensarci e di utilizzare tutta la struttura per farci la scuola e non solo una minima parte. «Forse deve cambiare suggeritori, ma Lonardi sembra che non sappia come siano passati 20 anni da quando si è iniziato a parlare di questa vicenda - prosegue Foresta - come non sa che il progetto è finanziato e non si può cambiare in corsa, ma soprattutto che non possono entrare lì dentro 1200 ragazzi». Lonardi però non aveva chiesto di dismettere tutte le attuali sedi, ma solo di utilizzare tutta la struttura per la scuola e rinunciare alle altre progettazioni.