Forza Italia a congresso, Tosi: «Ora siamo un partito vero. La Regione? Mi manca lavorare per il territorio»

Treviso, Padova, Verona e Rovigo. Per un partito che congressi non ne aveva mai fatti, una giornata come quella di sabato 20 certifica la trasformazione che sta avendo Forza Italia. «E' diventato un partito vero. Adesso non ha solo una rappresentanza nazionale ma anche territoriale, locale. Questo mancava prima».

A Padova sarà confermato segretario Luca Callegaro, sindaco di Arqua Petrarca: «C'è un coordinatore che va in continuità ma in questi mesi sono entrati Massimiliano Barison, ex sindaco di Albignasego, Fabrizio Boron che è consigliere regionale in carica, è entrato l'ex presidfente della camera di commercio Fernando Zilio e Alain Luciani che è già stato assessore e consigliere comunale. La squadra si è allargata enormemente. E siamo in attesa che altri si uniscano». Si parla sempre molto di questo, si fanno addirittura nomi ma visto l'incombere delle scadenze elettorali, quando saranno sciolti questi nodi: «Sono i tempi della politica, la cosa non mi preoccupa per niente».

Gli chiediamo cosa farà lui, se si candiderà alle Europee o se sta pensando alla Regione. «Io farò quello che decide il partito, ma è chiaro che mi entusiasma di più lavorare sul territorio. Adesso io faccio il parlamentare ma mi manca molto l'esperienza locale». I sondaggi danno il partito in crescita in tutta la regione. Attestarsi al 10% è l'obiettivo, non lo nasconde neppure Tosi. Così gli chiediamo una opinione sulla situazione creatasi martedì in consiglio dove la maggioranza si è spaccata sul voto sulla norma che avrebbe dovuto regolamentare il fine vita. «Credo che si voterà nel 2025, che si arriverà alla fine del mandato, magari qualche mese prima della scadenza ma non vedo possibili immediati stravolgimenti. Molto dipenderà anche se Zaia si candiderà alle Europee. Vedremo». Ci interessa capire anche che ruolo vuole avere in città Forza Italia e se pensa sia meglio per il centro destra candidare per il dopo Giordani un candidato "politico", espressione dei partiti, o se è preferibile una figura civica. «Padova è una città complessa dove sono presenti diverse importanti componenti. Pensiamo solo all'Università. Quindi bisognerà individuare una persone che sappia dialogare con tutte le componenti, questo non esclude perà a priori che non sia una figura espressa dalla politica e dai partiti».