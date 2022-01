Franco Corti nominato segretario cittadino del Pd alla vigilia delle elezioni

Finisce l'era Tramarin e inizia quella di Franco Corti. Il giovane 29enne infatti è il nuovo segretario cittadino del Pd, che dovrà prendere in mano in vista delle prossime elezioni amministrative. Chiuso il congresso oggi c'è una nuova direzione e assemblea cittadina.

Sassoli

«Lo abbiamo fatto nel ricordo di David Sassoli, figura ricordata con sentito affetto da tutti noi, per l’impegno profuso in questi anni per la costruzione di un’Europa vicina alle persone - si legge in una nota del Pd a chiusura del congresso - .In questo solco abbiamo ribadito i temi cardine della nostra azione politica, guardando al sociale e ad un impegno diffuso nella lotta alle disuguaglianze, che in questi anni si sono accentuate dandoci un quadro di nuove e più profonde povertà per le quali dobbiamo pensare nuovi e più efficaci modelli di welfare. La città di Padova è sempre stata un laboratorio politico in cui formule come il Reddito di Inclusione e numerose iniziative di sostegno alle persone sono state realizzate ponendoci sempre in prima linea in questo campo. Anche recentemente con la campagna Padova solidale le iniziative di Padova Capitale Europea del volontariato sono state reinterpretate in nuove forme di vicinanza ai bisogni delle persone di fronte alla crisi pandemica».

Biografia

Franco Corti sostituisce Davide Tramarin, ha 29 anni e vive tra Sant’Osvaldo e Forcellini, dov'è cresciuto. Per anni ha svolto attività di volontariato in ambito parrocchiale. Oggi è laureato in Economia, ed ha alle spalle l’esperienza di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova. Dopo alcuni anni di lavoro come consulente informatico, ora è dottorando presso il Bo

Padova, le elezioni e la Lega

«Come partito cittadino in questi anni siamo riusciti a dare un supporto fondamentale all’amministrazione comunale di Sergio Giordani e in questa ottica dobbiamo definire il nostro impegno per consolidare il ruolo del Pd come fulcro di un sistema di coalizione che ci veda al tempo stesso protagonisti e baricentrici, con il consueto equilibrio e senza arroganza - prosegue la nota - . In questi giorni osserviamo nella compagine di destra gli stracci che letteralmente volano, con litigi e insulti reciproci. C’è da immaginarsi che come sempre troveranno un accordo che guarderà più alle poltrone che ai contenuti e come sempre sarà Salvini a imporre su tutto la sua volontà calando dall’alto il nome di Peghin, che già aveva avuto modo di benedire mesi fa durante una missione romana in cui, per come la raccontano sulla stampa gli stessi leghisti, l’imprenditore pare aver chiesto al Segretario del partito sovranista il permesso di candidarsi. Sicuramente nella confusione di queste settimane si vede chiaramente la mano di Bitonci e si vede chiaramente come con queste persone alla guida della città il caos che oggi regna tra di loro sarà il caos, già sperimentato, che imperverserà a livello istituzionale, caos che come già detto i padovani ricordano molto bene. Possiamo però dire con orgoglio che il Pd ha già affrontato e vinto questi malanni una volta, riportando con lo sforzo di tutti noi e degli alleati la città ad un governo all’altezza delle sfide che sono proprie di una comunità importante come quella Padovana. Con umiltà ma determinazione oggi il futuro della città per i prossimi 5 anni torna ad essere anche nelle nostre mani e di tutti quelli che vorranno rimettersi in gioco siano essi appartenenti a movimenti civici o partitici, nelle mani dei nostri sforzi, delle progettualità nuove che sapremo mettere in campo, della capacità di valorizzare il tanto di buono che è stato fatto, nell’intelligenza di comporre un quadro di coalizione ampio e competitivo che possa rappresentare al meglio quella città che in misura maggioritaria vuole guardare avanti e si batterà per non tornare indietro. Non ci illudiamo di aver già vinto, sarebbe un grave errore, ma lavoriamo con grande passione e da subito senza dare nulla per scontato».