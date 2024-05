Cavatton segnala l'amministrazione al Corecom: «Non rispettate le norme della campagna elettorale»

Fratelli d'Italia denuncia l'amministrazione davanti al Corecom: ritiene che non stia rispettando le norme della comunicazione istituzionale in campagna elettorale. Il capogruppo di Fdi ha notificato una segnalazione, firmata come avvocato, con cui indica il mancato rispetto delle limitazioni previste per le pubbliche amministrazioni nel corso delle campagne elettorali e referendarie. Giunta e consiglieri possono comunicare ufficialmente solo attività riconducibili alla gestione amministrativa, ritenute strettamente necessarie e non differibili, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale. In più non si può utilizzare il logo del Comune, se non per casi specifici, né si possono indicare i nomi dei vari esponenti politici. Cavatton ha segnalato al Corecom invece 91 comunicati stampa inviati dallo scorso 11 aprile, giorno in cui è scattato lo stop alla comunicazione.

Cavatton

«Tutti riportano il logo istituzionale del Comune e la quasi totalità degli stessi non risponde palesemente ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità - scrive Cavatton nella sua denuncia - .Il contenuto di quasi tutti i comunicati stampa riporta dichiarazioni ufficiali e virgolettate di assessori o consiglieri dell’amministrazione comunale chiaramente individuabili, attraverso l’enunciazione delle deleghe agli stessi attribuite, mentre nei primi giorni ne sono partiti sette con i nominativi dei rispettivi rappresentanti istituzionali espressi (Andrea Ragona, Pietro Bean, Diego Bonavina, Margherita Colonnello, Andrea Micalizzi, Antonio Bressa) per cui c'è una palese violazione». Ora starà al Corecom decidere se sanzionare il Comune. In questi casi è prevista una multa esigua e l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale di essere stati sanzionati.