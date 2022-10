Fratelli d'Italia: «Impensabile aumentare l'Irpef. Si alzi la fascia di reddito delle esenzioni»

«Non solo l'addizionale comunale all'Irpef non va toccata, ma chiediamo al Consiglio comunale di innalzare la soglia di esenzione per escludere dal pagamento di questo tributo i redditi fino a 20mila euro». Così i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton, Elena Cappellini e Enrico Turrin, dopo le dichiarazioni del sindaco Giordani sull'ipotesi di ritoccare al rialzo l'imposta. La strada potrebbe essere quella di alzare l'aliquota dallo 0,7% allo 0,8%, in modo da incassare circa 3,5 milioni di euro in più nel 2023 e riuscire a far fronte a parte dell'aumento delle bollette, calcolate in circa 25 milioni di euro. Contro, Fratelli d'Italia ha depisitato una mozione che invece chiede di innalzare da 15 mila a 20 mila la fascia di reddito sotto alla quale l'Irpef non si paga.

La proposta

«Il sindaco - ricorda Cavatton - parla di introdurre questo aumento per far fronte alla crescita dei costi energetici per il Comune, dimenticando che le bollette sono salite non solo per l'ente, ma anche per tutti i cittadini: l'inflazione e la crisi economica stanno mettendo in difficoltà moltissime famiglie padovane. Per questo non si possono alzare le tasse, ma vanno anzi esentati dall'addizionale Irpef comunale almeno i redditi fino a 20mila euro (oggi ci si ferma a 15mila, ndr).Troviamo miope l'atteggiamento, tipico della sinistra padovana come dimostra la storia di questa imposta, secondo cui i problemi finanziari si affrontano alzando i tributi locali. L'attuale addizionale allo 0,7% è già la più alta tra tutti i capoluoghi del Veneto. Gli ultimi a diminuirla fummo noi nel 2014. In campagna elettorale abbiamo sentito l'attuale maggioranza dichiarare che le casse del comune erano piene, l'avanzo di bilancio lo conferma: crediamo sia possibile far fronte alla situazione amministrando bene e operando tagli dove possibile. Non abbiamo fatto polemica quando sindaco e assessori hanno deciso di alzarsi lo stipendio, perché abbiamo rispetto del loro difficile lavoro, ma mettere le mani in tasca ai cittadini in questo momento è inaccettabile».

Tagli

«Il sindaco potrebbe provare a diminuire le spese del suo palazzo reale - attacca Cappellini - uso questa espressione a ragion veduta, perché dopo le sue esternazioni sugli stipendi aggiuntivi che intende erogare a esponenti della maggioranza insoddisfatti, torna anche in questa occasione a comportarsi come un sultano. Ricordo che i tributi sono competenza del consiglio comunale, per cui prima di dichiarare che verranno innalzati sarebbe stato doveroso un confronto coi consiglieri. Continuiamo a sentir parlare di contratti di staff da migliaia di euro, e lo stesso giorno dell'annuncio sull'aumento Irpef ci è giunta notizia di spese utili, ma certamente non essenziali, come quelle per le luminarie natalizie»

Situazione critica

«Credo che Giordani abbia commesso un grave errore - aggiunge Turrin - non solo di merito ma anche di metodo: annunciare un provvedimento di questa portata prima ancora di averlo discusso nella sede deputata avrà l'effetto di deprimere i cittadini, economicamente e psicologicamente. Al momento non vi è certezza sui tempi, e nemmeno sull'accordo da parte del consiglio. L'aumento dello 0,1% dell'addizionale, peraltro, porterebbe in cassa 3,5 milioni di euro, mentre secondo quanto affermato dal sindaco gli extracosti delle bollette ammontano a circa 25 milioni. Dove troviamo gli altri 22? Chiederemo di vedere, in consiglio comunale o in commissione, un prospetto dettagliato di questi costi e delle altre spese sostenute dal Comune, vogliamo sapere dove e come si intende tagliare. Sono valutazioni da fare assieme, perché la situazione è critica dal punto di vista sociale e vanno difesi in particolare i cittadini più deboli».