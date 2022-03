Fratelli d'Italia irride Giordani: «Altro che sicurezza e lavoro, per lui i problemi dei padovani sono le quote rosa stradali»

Giordani come Gualteri. E' la versione che Fratelli d'Italia dà alle ultime "uscite" dei sindaci di Roma e Padova, che hanno pensato di dare un segnale sul tema delle pari opportunità rivendendo la toponomastica delle rispettive città che amministrano, che hanno una sproporizione di strade e piazze dedicate al maschile. «Dopo aver impiegato i dipendenti comunali per portare alla luce il misfatto che solo il 4% delle dei toponimi stradali è intitolato a donne -sostengono la coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini (che però da Padova continua a latitare) e in consiglieri comunale, Elena Cappellini, Matteo Cavatton ed Enrico Turrin - Gualtieri colpirà duro l’apartheid toponimico istituendo le “quote rosa” stradali. Riteniamo doveroso e financo sacrosanto che la nostra città non sia seconda a nessuno. Giordani non è da meno di Gualtieri e benché i loro cognomi siano declinati al plurale maschile, hanno dato e stanno dando prova entrambi di avere ben presenti le vere priorità delle città che amministrano - proseguono ironicamente da FdI - .Credevamo, come padovani, di aver vinto per distacco la dura battaglia della discriminazione di genere con l’imminente installazione della statua di Elena Cornaro Piscopia nella “piazza maschilista” più grande d’Italia (Prato della Valle, ndr). È evidente che ci sbagliavamo, e non possiamo tollerare che la prima laureata al mondo trovi posto in un luogo il cui nome richiama le più brutali vessazioni».

Statua di donna in Prà

«Non sfugge ad alcuno che la denominazione “Prato della Valle” costituisca una patente violazione della parità toponomastica e chiediamo a gran voce al sindaco che avvii immediatamente le pratiche necessarie perché si dia finalmente forma e sostanza ai più alti ideali di uguaglianza: la piazza va immediatamente rinominata con il toponimo “Prateria della Valle - continuano da FdI - .Non c’è questione attinente alla sicurezza, al sociale, alla viabilità, alle infrastrutture che non possa e non debba essere posticipata per riguadagnare la prima posizione fra le città italiane che più tenacemente hanno lottato contro ogni tipo di sperequazione lessicale. È ora che sia chiaro a tutti che questi sono i veri problemi da affrontare, questa la dura pugna per difendere la democrazia e lo stato di diritto. Abbiamo visto tutti come il sindaco si sia battuto fieramente contro le discriminazioni legalizzate delle serrate, dei coprifuoco, degli obbligi vaccinali ai lavoratori ultracinquantenni - proseguono - come abbia fatto sentire la sua voce chiara e tonante a favore dei dipendenti sospesi senza stipendio, degli ultra dodicenni esclusi dalle attività sportive e ricreative e come abbia sonoramente protestato contro le misure che stanno uccidendo la vita economica della nostra città ed azzerando il flusso turistico».

Hera

«Dopo aver fatto bocciare dalla sua maggioranza la proposta di Fratelli d’Italia che intendeva destinare i dividendi Hera per calmierare il caro bollette- chiudono i consiglieri - e dopo aver chiarito che, nonostante gli scontri tra gangs giovanili, lo spaccio imperante e le infiltrazioni massive della criminalità organizzata, Padova è sicura, adesso è il momento che urli insieme a noi al vero cambiamento: Prateria della Valle»