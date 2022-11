Fratelli d'Italia: «Basta con il cappio dell'Agenzia delle Entrate. C'è la legge del sovraindebitamento»

«Quella della pace fiscale e lo stralcio dell’80% dei debiti con un importo più basso sarebbe un'ottima scelta. Dal 2006 non vengono cambiate le regole della riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate e purtroppo quando un'azienda, grande o piccola che sia, non riesce a pagare, muore. Invece basterebbe metterla nelle condizioni di rateizzare in base alle proprie possibilità, garantendo così nello stesso momento il rientro del debito e il mantenimento dell'attività». A sostenerlo è Elisabetta Adamo, avvocato e candidata alle ultime amministrative con Fratelli d'Italia, che ora dal partito di Padova suona la carica, forte del governo Meloni. Per i debiti però esiste anche un altro modo, che passa attraverso l’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento. Già istituito dall'ordine dei commercialisti di Padova, può essere fondato anche dai Comuni. Alcuni, piccoli come Villorba e Carmignano di Brenta, lo hanno già fatto: «Esiste una legge che attraverso i criteri di meritevolezza permette di cancellare il debito - spiega Ranieri Mazzuccato, commercialista e anche lui candidato con Giorgia Meloni alle scorse elezioni - .Molti Comuni hanno già istituito l'Occ, mentre Padova o non lo sa o ha deciso di non farlo. In entrambi i casi sarebbe grave, perché ci sarebbero migliaia di aziende e famiglie che potrebbero usufruirne nel momento in cui hanno contratto un debito e per incolpevolezza ora non sono più in grado di pagarlo. Mi auguro che l'amministrazione Giordani prenda in considerazione l'opportunità di istituirlo, invece di sprecare risorse aiutando senza troppo senso chi è in difficoltà».