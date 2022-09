Fratelli d'Italia: «Siamo l'unico partito che parla ai giovani del loro futuro»

«Fratelli d'Italia è l'unico partito che parla ai giovani e dei giovani. Abbiamo grandi progetti per loro e dentro i nostri movimenti sta crescendo la militanza».Il candidato alla Camera Gabriele Zanon porta avanti ai riflettori i movimenti giovanili, che spesso hanno fatto la storia del partito più a destra della coalizione. Oggi si è presentato con Nicolas Chioccini, presidente provinciale di Gioventù nazionale e il consigliere comunale Carlo Capuzzo, per spiegare qual è il programma di Fratelli d'Italia per i più giovani: «Parte dalla scuola e finisce all'università - spiega Chioccini - .A Padova, ma non solo, ci sono problemi di rappresentanza studentesca, che va potenziata per poter garantire la vera battaglia contro i baroni. Mancano le aule per gli studenti delle superiori e zone di aggregazione o dove poter esercitare seriamente il diritto allo sport. Abbiamo il record di spaccio in Italia, ma poi non c'è spazio per la cultura». A lui si aggiunge Carlo Capuzzo, consigliere comunale a Conselve: «Da giovane amministratore sono convinto che Fratelli d'Italia possa rendere protagonisti tutti i territori, coinvolgendo e incentivando i giovani che hanno voglia di fare impresa - sostiene Capuzzo - .E poi bisogna assolutamente alzare il livello sulla lotta alla droga e alle dipendenze, perché è una piaga che tra i giovani è ancora troppo presente». «La politica si è completamente dimenticata dei giovani, da cui invece bisogna assolutamente partire per poter mettere in campo una pianificazione seria e concreta per il futuro - chiude Zanon - .Bisogna partire dalle scuole, per poi proseguire con la militanza, esattamente come fanno i nostri dentro Fratelli d'Italia. Noi siamo il loro partito di riferimento e continueremo ad esserlo»