Fratelli d'Italia: «Piron rinunci all'aumento di stipendio, piuttosto che risparmiare non tagliando l'erba»

»Dopo la festa dell’unità tenutasi a Villa Bassi, apprendiamo che il Sindaco Piron, probabilmente impaurito dai tagli posti dal Governo, intende giocare a ribasso con i servizi alla città di Selvazzano come lo sfalcio dell’erba” sostengono Mariano Fuschi, Giulia Bonisolo e Alberto Toaldo, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Selvazzano Dentro. «A quanto dichiarato, Piron e la sua giunta, salita al governo della nostra città con l’aiuto della Lega, ci dice che il sociale è più importante e quindi dobbiamo tenerci l’erba alta. Dalle riduzioni del Governo sono rigorosamente esclusi i fondi destinati alla spesa del sociale. La minore entrata per Selvazzano è di 45.000 euro l’anno su un bilancio di 14 Milioni. Non è in grado il Sindaco Piron con le competenze dell’assessore al bilancio di non intervenire sulla spesa a discapito della città e decidere invece altre soluzioni?»

«Una soluzione - dichiara il candidato Mariano Fuschi - è rinunciare all’ulteriore aumento delle indennità coperto dallo Stato fino al 31 Dicembre 2023 e che da quest’anno è totalmente a carico delle casse comunali e quindi dei cittadini. Guarda caso parliamo di circa 45.000, lo stesso importo dei tagli che subirà il bilancio comunale di Selvazzano e così si può continuare a sfalciare l’erba. Ma il nostro è solo un consiglio, noi avremmo fatto così». Bonisolo, capogruppo di Fratelli d’Italia, rincara: «Ecco qui la prima puntata di “non è tutta un’altra storia”. Noi cittadini abbiamo vissuto un 2022 in cui lo sfalcio dell’erba non veniva eseguito perché la l’amministrazione Rossi, ora a sostegno della nuova amministrazione, raccontava la brutta favola dal titolo “non ci sono soldi” e poi il lieto fine di un avanzo libero di bilancio di 1.338.000. Oggi ci troviamo la mezza favola del “mi dispiace ma” con un avanzo lasciato dal commissario De Lucia di 588.000. Come Fratelli d’Italia non lasceremo che il Sindaco Piron si nasconda dietro un dito provando a dare colpe a qualcun altro se non capace di affrontare le sfide quotidiane della città. La previsione di spesa per lo sfalcio dell’erba annuale è di 450.000,00. No al taglio della spesa, Si al taglio del verde pubblico». Alberto Toaldo, capogruppo della lista Mariano Fuschi Sindaco, aggiunge: «il taglio dell’erba non crea solo problemi di decoro urbano ma soprattutto di sicurezza. La riduzione del sevizio di sfalcio crea problemi si sicurezza stradale per la mancanza di visibilità che si viene a creare agli incroci e di igiene pubblica, l’erba incolta crea un habitat perfetto per il proliferare di zanzare, roditori creando un ambiente altamente insalubre»