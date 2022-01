Frattura in Lega, Bano rompe il partito e rischia sanzioni pesanti: «Con me altri sindaci»

Il sindaco di Noventa ha aperto una falla nel sistema Carroccio. I vertici valutano la sospensione, ma lui non molla: «Ho detto quello che pensano in molti. Non mi piacciono le decisioni calate dall'alto e Peghin non è un candidato vincente