Auto ancora nel mirino: nuovo furto di fari, a farne le spese un'Audi

«Ha dell’incredibile l’episodio accaduto nella notte di sabato in via Lombardia, nel quartiere degli Alpini, a Vigonza: dopo ripetuti furti in abitazione, ignoti hanno colpito le auto, sottraendo i fanali anteriori di un’Audi posteggiata a lato strada. Il fatto, accaduto in una zona residenziale, aumenta l’apprensione dei residenti e il sentimento di insicurezza»: ad affermarlo è Gianmaria Boscaro, candidato sindaco a Vigonza sostenuto dal centrodestra e da alcune liste civiche.

Vigonza

Aggiunge Boscaro: «In zona c’è una sola telecamera, rivolta verso i giardinetti. Mancano invece impianti di videosorveglianza in entrata e in uscita dal quartiere. E soprattutto non sono previsti servizi di pattugliamento serale. Esprimo la mia personale solidarietà alla vittima dell’ennesimo furto - prosegue Boscaro - e ribadisco quanto serva un cambio di passo nella lotta all’insicurezza. Perché si ripetono questi fatti proprio a Vigonza? Semplice, perché qui si riesce a farla franca più che in altre città. E i ladri lo sanno - conclude Boscaro - Il nostro impegno deve essere quello di rendere Vigonza scomoda per i criminali. Con servizi integrati di controllo del territorio, realizzati in accordo con altri Comuni, più agenti sulle strade, anche di sera, e un vero sistema comunale di videosorveglianza, collegato alla centrale operativa della Questura di Padova».