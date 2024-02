Fuschi attacca Piron sul destino di Villa Cesarotti: «Generoso coi soldi degli altri»

Mariano Fuschi, Candidato sindaco di Selvazzano con Fratelli d'Italia, risponde al candidato del Pd, Claudio Piron, sul destino di Villa Cesarotti, dopo l'iniziativa di Anci Veneto che vorrebbe diventare la proprietaria esclusiva della storica dimora. Anci ha citato il Comune, commissariato, in tribunale, per avere completo controllo della storica dimora. Il candidato sindaco Piron raccoglie firme per evitarlo.

«Sono colpito dalla generosità e dal mecenatismo del candidato del PD, pronto a spendere milioni di euro per impedire che un patrimonio artistico di pregio come Villa Cesarotti finisca in mano ai privati.

Peccato che, come da abitudini della sinistra radical chic, i milioni non siano i suoi, ma quelli dei cittadini di Selvazzano. Famiglie che in questi giorni lottano contro il caro vita, inciampano su marciapiedi in stato pietoso, imprecano contro i mezzi della raccolta rifiuti che hanno dimezzato i passaggi, nonostante anche quest'anno le bollette siano aumentate», attacca Fuschi.

«Se per Piron la priorità è una villa del Settecento, per noi invece vengono prima, molto prima, le preoccupazioni quotidiane di queste persone, che pagano le tasse a Selvazzano (molte) in cambio di servizi (ad oggi insufficienti). I circa 4 milioni, tra acquisto e ristrutturazione, che Piron vorrebbe spendere per villa Cesarotti sono soldi loro: a nostro giudizio vanno usati per riportare Selvazzano ai livelli di decoro, sicurezza e vivibilità che il nostro paese ha conosciuto fino a qualche anno fa, prima dei disastri combinati dall'amministrazione Rossi», commenta il candidato di Fratelli d'Italia. «Soltanto una volta risolti questi problemi, se avanzeranno risorse, potremo pensare all'acquisto di un bene certamente prezioso, nato grazie al mecenatismo di quei privati che il PD vede come il male assoluto: imprenditori illuminati che per creare arte e bellezza mettevano mano al proprio portafoglio, e non a quello degli altri», conclude Fuschi.