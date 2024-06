Fuschi: «Ma quali massimi sistemi, pensiamo a far ripartire Selvazzano»

Mariano Fuschi non è certo scaramantico, visto che lo incontriamo proprio di fronte al Municipio di Selvazzano Dentro, dove domenica verrà deciso se sarà lui o Claudio Piron il nuovo sindaco della cittadina. Dopo un lungo periodo di commissariamento, giudicato positivamente da parte di entrambi i contendenti che hanno elogiato il lavoro del dottor Samuele De Lucia. Ora però siamo al momento decisivo. Incassato il favore anche dell'avvocato Destro che ha corso da solo il primo turno e il favore, se non così esplicito ma abbastanza chiaro della cosiddetta are riformista, rimane la distanza con la Lega locale e soprattutto con l'ex sindaca Giovanna Rossi che ha già detto apertamente che sosterrà il candidato di centro sinistra. Sono le conseguenze della frattura creatasi nella precedete amministrazione, l'onda lunga del commissariamento. «Dobbiamo guardare avanti, essere concreti e pensare a riportare la socialità in questa cittadina, che è da troppo abbandonata a se stessa. Non pensiamo ai massimi sistemi - dice riferendosi a Piron che nel suo programma da molto spazio all'ambiente - ma ai bisogni dei cittadini di questo comune». Durante questa chiacchierata si è parlato anche dei temi caldi di Selvazzano, come il destino della piscina Pederzoli o di villa Cesarotti.