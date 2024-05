"Futuro green", la lista giovane a sostegno di Piron

Era piena, la sera del 7 maggio, la sala del Centro Civico Sergio Presca che ha ospitato un evento promosso dalla lista civica "Futuro Green", composta dai giovani di Selvazzano che sostengono Claudio Piron alle amministrative dell'8 e 9 giugno.

Una serata in cui protagonista è stato il giovane autore e attivista, Giorgio Brizio (22 anni), che è uscito nelle librerie proprio il 7 maggio con il libro "Per molti anni da domani.. 27 attivisti europei scrivono di clima, pace e diritti" (Bollati Boringhieri).

«L'ambizione dei nuovi protagonisti della scena politica locale si riflette nel tentativo di elevare culturalmente il dibattito pubblico, investendo in un'informazione trasparente - dati alla mano - su cosa vuol dire oggi abbracciare la complessità della comunità europea in maniera consapevole e auto critica: Nel 2024 va al voto oltre metà della popolazione mondiale in 76 paesi. Il mandato che queste elezioni apriranno è l’ultimo che abbiamo a disposizione per affrontare sfide decisive, a partire da clima, pace e diritti», ha spiegato l'autore, Giorgio Brizio che nel pomeriggio aveva presentato il volume presso la libreria Feltrinelli di Padova. Anche in quella occasione grande partecipazione, non solo di giovanissimi. «L’Unione Europea deve dimostrarsi all’altezza o tradirà sé stessa e i valori su cui si fonda. E’ la nostra casa, e noi crediamo che possa essere migliore. Per questo insieme a Bollati - Boringhieri, ho chiesto ad attivisti, amici, compagni di viaggio, da ogni paese membro, di scrivere un contributo sull’Europa che vogliamo», ha spiegato Giorgio Brizio. «L’Europa che vogliamo passa anche attraverso questi momenti di promozione di una cultura europea». Chiudendo la serata l'autore ha citato Chico Mendes: «L'ambientalismo senza la lotta di classe per la giustizia sociale è giardinaggio».

In chiusura di serata l'intervento del candidato sindaco Claudio Piron che oltre ad aver ringraziato i tanti presenti, circa 150 persone, ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nel dover saper ascoltare e interpretare quelle che sono le vertenze e le preoccupazioni delle giovani generazioni rispetto alla crisi climatica e al rischio della guerra. «Bisogna saper agire nel locale con una ottica globale, un passaggio che è necessario fare se si vuole essere protagonisti di questo tempo, difficili ma allo stesso tempo stimolanti», ha detto il candidato sindaco.