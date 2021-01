Gaffe social: il Pd attacca la consigliera di Fratelli d'Italia, Elena Cappellini

Ancora un polverone politico causato da un uso forse un po’ troppo disinvolto dei social network. Protagonista della vicenda la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Elena Cappellini. Dopo l'esito della votazione della fiducia al Governo Conte in Senato, la consigliera ha infatti pubblicato un post in cui definisce il premier Conte meritevole del "mongolino d’oro”. La cosa non è sfuggita e anche alcuni utenti le hanno segnalato lo scivolone tanto da farle correggere il post. Internet però si sa, non perdona e lo screenshot del post della consigliera è cominciato a girare in diverse chat e così diffuso.

L'esponente del Pd cittadino, Pietro Bean, ha fortemente criticato la consigliera comunale, Elena Cappellini ,di Fratelli d'Italia. «Ha perso un'occasione d'oro per tacere. Chi ancora oggi utilizza espressioni di questo tipo, offendendo tutte le persone con disabilità, rivela tutta la propria pochezza e la propria insignificanza. È inaccettabile, a maggior ragione nel momento in cui si ricopre un ruolo istituzionale come la consigliera Cappellini. Questa destra estrema che nei suoi sogni vorrebbe persino governare Padova si conferma senza vergogna ma soprattutto senza nessun rispetto. La consigliera Cappellini si scusi subito».