Ordinanza antialcol, Gallani: «Non è questo il metodo. E' un provvedimento proibizionista»

L'ex assessora all'ambiente e oggi consigliera comunale di Coalizione Civica Chiara Gallani critica l'ordinanza antialcol del sindaco Sergio Giordani. L'esponente di Coalizione Civica, durante la commissione consiliare sulla sicurezza di ieri 14 novembre, ha espresso pubblicamente la sua posizione, definendo «proibizionista» il provvedimento che vieta di vendere alcol da asporto dopo le 20 in centro storico, mettendosi di traverso alla maggioranza sul tema sicurezza.

Gallani

«L'obiettivo è quello di far fronte alla socialità, piena e numerosa, specie dopo due anni di covid, nelle piazze e al Portello. In aula ho portato una sostanziale contrarietà alla scelta di intervenire con restrizioni, limitazioni e conseguente uso privatistico del centro, abbandonando la politica del dialogo, della proposta di strumenti utili a evitare le conseguenze dannose, anziché chiudere a prescindere - spiega Gallani - .Una vena di proibizionismo che non è parte della città libera, policentrica, viva che amiamo. E' un tema che si trascina da anni, con ordinanze ripetute quando non si riesce ad ascoltarsi. E' un tema noto che vede interessi contrapposti: la salute dei residenti, il diritto al lavoro degli esercenti e la tutela di una città vitale, ricca di spazi di aggregazione, specie quelli pubblici - le nostre strade, le nostre piazze. Ed è un tema che troppo spesso vede esclusi dal dibattito proprio coloro che ne sono tra i protagonisti: gli studenti universitari. Oltre 60.000 persone senza le quali Padova non sarebbe la città che è e che, in particolare in questo periodo, dovrebbero essere al centro di un ripensamento complessivo di molte politiche, dalla casa alla socialità».

Bonavina

«Non la ritengo un'ordinanza proibizionista - ha replicato l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina - .Ne servirebbe una sull'educazione, ma non è possibile farla. Stiamo lavorando comunque con l'università per sensibilizzare di più i giovani sull'argomento»