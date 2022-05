Gallani pianta all'Arcella l'ultimo dei 10.000 alberi dell'era Giordani

E' un frassino l'ultimo dei 10.000 alberi piantato in città dall'amministrazione. Oggi 5 maggio l'assessore al verde Chiara Gallani lo ha fatto con le proprie mani al parco Campanula di San Carlo all'Arcella. «In 5 anni il nostro patrimonio è passato da 46.000 alberi a 65.590 per un incremento del 42,31% - rivela l'assessora - .Un investimento in salute, bellezza, salvaguardia del territorio, valore della nostra città. Piantare, crescere, prendersi cura e ancora piantare: questa è la direzione da portare avanti».

I nuovi alberi

Il numero degli alberi piantati e censiti in aree urbane di proprietà pubblica fino al 2017era di 46.089. Il numero dei nuovi alberi messi a dimora a partire dal 28 giugno 2017, fino ad oggi, risulta pari a:

• 3.692 piante secondo l’ordinaria gestione di rinnovamento del patrimonio stradale

e delle aree verdi;

• 9.000 piante (di cui 165 arbusti) messe a dimora nel periodo 2019-2020 con il progetto di riforestazione urbana "Padova O2";

• 10.000 alberi del progetto: “Messa a dimora di 10.000 alberi per Padova”.

Il numero degli alberi in meno dal 28 giugno 2017 a oggi risulta pari a 3.026 e comprende gli alberi schiantati o abbattuti in occasione di eventi atmosferici straordinari, quelli tagliati per motivi fitosanitari e di stabilità (classe di propensione al cedimento D – estrema) oppure perché disseccati, e quelli sostituiti nell’ambito dei progetti approvati dall’amministrazione, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- 385 alberi in classe D - pericolosi;

- 2.348 alberi disseccati,

- 293 alberi schiantati per eventi atmosferici o tagliati a seguito degli stessi. Si osserva quindi un incremento numerico di 22.527 alberi (arbusti esclusi), che eleva a 65.590 la consistenza del patrimonio arboreo comunale, che equivale a un

incremento di 42,31%.