Gallani: «Ripuliamo i canali, ma quanti rifiuti gettati inopinatamente»

«Ricevo molte segnalazioni a richiesta di informazioni sui canali interni della città, in secca in questi giorni. Si tratta di lavori del Genio Civile, a manutenzione del sistema di movimentazione delle paratoie posizionate sotto il ponte dei Cavai che consentono di tutelare il centro storico dalle piene dell'acqua. Il Genio ha terminato i lavori ma, prima di riaprire le paratoie, abbiamo organizzato assieme, grazie al Progetto Valorizziamo i Canali, la rimozione dei rifiuti riaffiorati e visibili a causa della secca».

Pulizia

L'intervento, coordinato dal Comune Settore Verde, si svolgerà nelle giornate del 7 e 8 gennaio. «Gli operatori si muoveranno a piedi in quanto i canali in questo momento non sono navigabili e con adeguata strumentazione. Il tuotto in collaborazione con Acegas». Un'occasione quindi per togliere tanto materiale che lì non doveva comunque finirci: «Anche in questo caso si tratta in larga parte di rifiuti, oggetti gettati in acqua in maniera incivile irrispettosa dell'ambiente. Ripuliamo i canali, ma quanti rifiuti gettati inopinatamente».