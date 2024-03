Giuliano Gastaldello è il candidato sindaco scelto da Fratelli d'Italia per Saccolongo

Giuliano Gastaldello, 63 anni, è il candidato a sindaco per le prossime amministrative di Fratelli d’Italia del quale è segretario del Circolo locale. Consigliere di opposizione uscente attualmente è un componente del gruppo misto. Impegnato nel sociale è volontario della Protezione Civile ed è impegnato come volontario anche nel trasporto e servizi agli anziani del paese. Una famiglia la sua da sempre impegnata per la comunità, il padre Livio fu sindaco nel quinquennio 1980-1985 e il fratello Giancarlo invece ricoprì l’assessorato al Bilancio, Sicurezza e Informatica nelle amministrazioni Turetta.

Gli obiettivi

Tra gli obbiettivi di Gastaldello Sicurezza Idraulica, Viabilità, il piccolo commercio locale, l’attenzione alle necessità delle famiglie di Creola e Saccolongo. Visti i recenti e continui problemi di allagamento di via Montecchia e le strade limitrofe, è necessario procedere con lavori di manutenzione della Rete Idrica minore, riprendendo i lavori avviati dalla precedente Amministrazione Maggiolo con i Consorzi di Bonifica. «In tema di viabilità ritengo necessario operare per la sistemazione di strade e marciapiedi, riqualificando piste ciclabili esistenti e sviluppandone la rete, e risolvendo alcune criticità nella viabilità comunale». Altro argomento sensibile il commercio per il quale Gastaldello intende mettere in atto azioni di rilancio e incremento della presenza sul territorio comunale anche prevedendo agevolazioni per gli esercenti.

Servizi sociali

I Servizi Sociali, quale presidio importante del territorio, soprattutto in questo periodo che vede molto famiglie in difficoltà: «Intendo valorizzare l’operato delle associazioni anche con una rete che si ponga al servizio delle famiglie – sottolinea il candidato – che prevede sostegno alle famiglie. Il borgo storico di Creola non è mai stato valorizzato come merita – conclude il candidato – oltre a mettere in luce il patrimonio storico- artistico, c’è necessità di integrare servizi, come una pista ciclabile ed una adeguata illuminazione».