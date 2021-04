Gelate nella Bassa, Ostellari: «Interi raccolti a rischio, subito sostegni dal Governo»

«Prima la siccità e poi il gelo improvviso nelle scorse notti hanno messo in ginocchio le campagne. In attesa di una attenta stima dei danni, confidiamo che il Governo saprà intervenire per difendere un settore fondamentale per l’economia locale e caratterizzante del nostro territorio»