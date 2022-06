Ghidoni (Lega): «Giordani non tutela i bambini. Apriremo asili serali e ludoteche»

I bambini al centro della campagna elettorale. Non è mancata la denuncia sociale da parte di Paola Ghidoni, candidata nella Lega Padova per Peghin Sindaco: «La Giunta uscente non si è spesa molto bene nella tutela dei nostri bambini, e si è visto in questi ultimi 5 anni – ha commentato Ghidoni – Molte famiglie hanno bisogno, per esempio, di veri e propri sostentamenti per i figli a causa di questa crisi economica che sta sconvolgendo la popolazione. In collaborazione con la grande distribuzione bisogna recuperare le eccedenze alimentari e fornirle alle famiglie con figli in difficoltà. La salute dei bambini prima di tutto».

Le proposte

Molte altre sono poi le proposte della Lega: «Con Peghin apriremo nuovi parchi inclusivi per bambini autistici e disabili, oltre a ludoteche gestite direttamente dagli stessi genitori che si sono già resi disponibili in tal senso - garantisce Ghidoni - e permetteremo l’apertura di asili nido anche in orari serali e favoriremo gli imprenditori nell’investire nella filiera degli asili aziendali che, come abbiamo visto, funzionano molto bene all’estero ed in alcune realtà importante in Italia. Vogliamo poi replicare quanto è già stato realizzato nel quartiere 2: potenziare i servizi doposcuola con la collaborazione degli istituti comprensivi, parrocchie e associazioni di categoria, magari istituendo anche le “aree di accoglienza” di quartiere in grado di intercettare situazioni di vulnerabilità delle famiglie e porne rimedio».

Bullismo

Anche la lotta alle dipendenze e la prevenzione al bullismo sono argomenti portati avanti dalla Lega: «È nostra assoluta priorità istituire delle figure che possano contrastare il dilagare della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, sempre più diffuso tra i giovani – conclude Ghidoni – Il bullismo e l’illegalità sono altri argomenti prioritari, abbiamo infatti pensato ad attività di prevenzione nelle scuole oltre ad istituire un numero verde S.O.S. infanzia per la tutela dei nostri bambini».