Ghidono sbarca a Padova per parlare di carne sintetica, farina di grilli e Prosek

Venerdì 26 maggio, dalle 18.00, al parco Cavalleggeri di Padova, si terrà un convegno promosso dall’europarlamentare padovana Paola Ghidoni dal titolo “Prodotti locali vs cibi sintetici e novel food”. ??Insieme ai rappresentanti delle categorie saranno presenti i parlamentari Mara Bizzotto, Alberto Stefani, Arianna Lazzarini e Davide Bergamini, l’assessore regionale Federico Caner e Filippo Pozzi, Political Advisor del Gruppo Identità e Democrazia in commissione Agricoltura al Parlamento Europeo.

I temi

Dopo un saluto iniziale, i relatori risponderanno alle domande delle associazioni e del pubblico presente.

A seguire è prevista una degustazione di prodotti tipici. «Iniziative come queste hanno un duplice scopo - ha spiegato Ghidoni - informare i cittadini perché conoscano oggi e scelgano consapevolmente domani, quando sarà ora di rinnovare il Parlamento Europeo. Oltre a dare la possibilità di confrontarsi con tante eccellenze dei nostri territori, che scelte assurde, prese in Europa, rischiano di far sparire per sempre». Per partecipare all’evento, che è gratuito, è possibile registrarsi sul sito www.prodottilocalivscibisintetici.it