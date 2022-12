Un Natale horror con cibo sintetico e vino analcolico negli auguri di Natale della leghista Ghidoni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Auguri di Natale choc per l’europarlamentare padovana Paola Ghidoni. In un video diffuso sui social difende allevatori e coltivatori italiani, strappando un cartello raffigurante il famigerato nutriscore, il sistema di misurazione della salubrità dei cibi. Il sistema era stato ferocemente contestato dalla Lega, perché penalizzerebbe ingiustamente la produzione Made in Italy, gettando ombre sulla dieta mediterranea. Paola Ghidoni, che ha sostituito Mara Bizzotto anche nella commissione agricoltura del parlamento europeo è già intervenuta con un’interrogazione sul tema della carne sintetica, chiedendo lo stop ai finanziamenti da parte della Ue ad aziende che ne stanno testando la produzione.