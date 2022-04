Il giallo dei post del parroco e del giornalino del Comune, a Noventa scoppia la caccia alla "perpetua"

Sembra una storia da don Camillo e Peppone. Eppure è accaduta veramente a Noventa Padovana. Come racconta Il Gazzettino, nei giorni scorsi l'opposizione aveva criticato la scelta dell'amministrazione leghista di Marcello Bano di aver convertito il notiziario comunale 'Proiezione Noventa' (un magazine di una ventina di pagine prodotto dal Comune) in un prodotto più interattivo che verrà realizzato nei prossimi mesi. In quelle pagine, una di queste era riservata alle minoranze.

L'opposizione

«L’attuale maggioranza guidata dal sindaco Bano, con atteggiamento ironico e rancoroso, ha negato un principio fondamentale della democrazia, respingendo una mozione presentata dal gruppo consigliare “con Noventa” - scrive in una nota il consigliere Fabio Borina - che chiedeva la garanzia del mantenimento di una facciata gestita dalle minoranze rappresentate in consiglio, anche nel prossimo notiziario che l’amministrazione da detto di voler far pubblicare». Regolare amministrazione, se non fosse che in questa storia ci è finito dentro, suo malgrado, il parroco don Raffaele. Don Raffaele tre giorni fa ha dovuto cancellare alcuni post apparsi sulla sua pagina Facebook (inutilizzata da anni) che riprendevano le lamentele dell'opposizione, ma che lui dichiara di non aver mai pubblicato. Don Raffaele stesso è stato costretto a cancellare il proprio profilo, evidentemente in uso a qualcuno che potrebbe averne approfittato.

Bano

Sulla vicenda poi è intervenuto direttamente il sindaco Marcello Bano che incolpa l'opposizione, anche se il giallo è aperto: «Qualcuno a Noventa Padovana non ha ancora accettato la decisione dei cittadini di cambiare amministrazione, così ha vergognosamente cercato di mettere in mezzo il parroco, utilizzando il suo profilo Fb per condividere contenuti della minoranza. Sono molto amareggiato ma neppure stupito». E poi, avendo scelto per la sua amministrazione una comunicazione "hard", pubblica due video sui suoi canali social.