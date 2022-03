Gianmaria Boscaro candidato sindaco a Vigonza

L’assemblea della lista Prima Vigonza ha deciso di proporre una candidatura civica per le prossime elezioni amministrative del Comune di Vigonza. Tra i diversi componenti della lista è stato individuato Gianmaria Boscaro. Avvocato amministrativista che esercita la professione forense a favore di enti pubblici su tutto il territorio nazionale per la gestione di procedimenti amministrativi complessi. Già assistente alla cattedra di diritto amministrativo di una nota università veneziana, è membro di un Centro Studi di Diritto Amministrativo con sede a

Venezia e Roma. Autore di saggi, articoli e manuali universitari specialistici è anche membro dell’ International Society of Public Law di New York.

Gianmaria Boscaro

«Dopo la proposta dei ragazzi all’assemblea di Prima Vigonza mi sono riservato qualche giorno per parlarne con la mia famiglia, ed ho scelto di accettare questa candidatura confortato dai tanti cittadini incontrati in questi mesi che mi hanno chiesto di farmi portavoce di un cambiamento nella nostra realtà comunale. Ritengo quindi sia giusto mettersi in gioco in prima persona per portare nuove idee e un rinnovamento autentico anche nella nostra città. Nelle liste di Prima Vigonza e delle due civiche che mi sostengono la percentuale di candidati giovani è strabiliante e si tratta di persone assolutamente nuove che non hanno mai ricoperto incarichi amministrativi a Vigonza. Spesso si parla dei giovani senza che i giovani siano presenti ed oggi invece vogliamo invertire questa tendenza. Molti di noi hanno viaggiato, studiato all’estero, fatto esperienze in grandi realtà internazionali e possono arricchire la nostra comunità con questo bagaglio culturale».

Il programma

«Le nostre proposte partono proprio dalle giovani coppie e al sostegno della natalità - spiega Boscaro - anche

Vigonza infatti vede un tragico calo delle nascite e dobbiamo impegnarci per quanto possibile a mettere in campo tutte le azioni per favorire l’insediamento nel territorio di giovani coppie e dei supporti anche economici per chi vuole allargare la propria famiglia ma è legittimamente preoccupato da questa situazione economica non proprio rassicurante. Per il nostro territorio e ambiente poi la nostra proposta è forte e tranchant: consumo suolo

zero. Non possiamo accettare che vengano concessi ulteriori metri cubi senza un adeguamento dei servizi, delle aree verdi, della viabilità e mobilità che in molti punti del nostro territorio sono carenti. Un altro nostro caposaldo è la sicurezza. È noto che in questi anni Vigonza è stata oggetto di vere e proprie scorribande. Va implementato tutto il sistema di controllo del territorio e potenziata la presenza di forze dell’ordine nei nostri quartieri stipulando apposite convenzioni. Ecco questi sono alcuni punti della nostra proposta politica su cui abbiamo iniziato a

confrontarci con i cittadini sia attraverso dei questionari sia con la programmazione di alcuni incontri pubblici che stiamo organizzando da metà Marzo in poi dove presenteremo anche i nostri referenti di frazione. Infine ci tengo a precisare che con l’accettazione della candidatura ho anche sottoscritto la dichiarazione sugli eventuali conflitti d’interesse prevista per ogni candidato della lista Prima Vigonza. Una dichiarazione anche piuttosto semplice dal momento che né io né il mio studio abbiamo incarichi professionali a Vigonza».