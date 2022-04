Civiche e centrodestra uniti con Boscaro. Il candidato sindaco: «Adesso rinnoviamo Vigonza»

«In questi anni Vigonza ha perso molte occasioni. Adesso, insieme alle forze civiche e ai movimenti di centrodestra, tutti insieme possiamo finalmente rinnovarla». Gianmaria Boscaro, 31enne avvocato amministrativista, dà il via alla campagna elettorale e annuncia il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, alla sua candidatura a sindaco di Vigonza, insieme alla sua lista Boscaro Sindaco - Prima Vigonza e alle civiche Giovani per Vigonza, Frazioni al Centro, Io voto Boscaro. «Partecipazione e ascolto dei cittadini sono mancati per troppi anni - spiega Boscaro - . Oggi, un nuovo progetto, aperto ai contributi di tutte le anime migliori della nostra città, può fare uscire Vigonza dall’isolamento e riportarla ad essere protagonista del suo destino. I cittadini, con le loro esigenze di mobilità, di sicurezza, di socialità, salute e lavoro vengono prima di tutto. Anche delle divisioni che hanno lacerato il dibattito politico negli ultimi anni. Ringrazio i rappresentanti politici e i candidati delle ben sette liste che sostengono il nostro progetto di rinnovamento. Insieme rappresentano un patrimonio prezioso di esperienze e idee. Resto in ascolto di ogni cittadino, qualunque siano la sua sensibilità e il suo orientamento politico. Perché Vigonza non ha bisogno del sindaco di una parte, ma di un sindaco di tutti i cittadini, che ascolta, lavora e amministra per il bene di tutti - insiste Boscaro - La pandemia, la guerra, la crisi economica ed energetica ci presentano sfide inattese. Per vincerle dovremo essere in grado di dimostrarci autenticamente Comunità, di essere sempre più uniti e orgogliosi della nostra città, senza permettere che nessuno rimanga indietro. Adesso, insieme, possiamo farlo».