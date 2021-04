Giocare ai geometri misurando il giardino della scuola. Progetto del Collegio Geometri alla Vivaldi di Montegrotto Terme

Il progetto è organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Padova con la partecipazione della scuola secondaria di primo grado Vivaldi di Montegrotto Terme, per far svolgere ai ragazzi alcune attività di misurazione del cortile e del giardino della scuola

Ragazzi di seconda media che come attività didattica misureranno il giardino della loro scuola con le più moderne strumentazioni dei geometri per arrivare poi a un progetto di sistemazione: è il progetto multidisciplinare “La scuola entra in giardino. Riqualifichiamo le aree esterne”.

Progetto

Il progetto è organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Padova con la partecipazione della scuola secondaria di primo grado Vivaldi di Montegrotto Terme, per far svolgere ai ragazzi alcune attività di misurazione del cortile e del giardino della scuola. «Si tratta - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - di un’attività preliminare a una progettazione di una riqualificazione degli spazi all’aperto che poi come amministrazione comunale intendiamo portare avanti. Si inquadra perfettamente nell’ambito della preparazione della seconda media dove nella disciplina “tecnologia” si studiano proprio i sistemi di misura e la loro applicazione al rilievo».

Geometri

Per il Collegio dei geometri si tratta anche di un’attività di orientamento in modo tale che i ragazzi possano conoscere questa attività professionale e eventualmente iscriversi al corso per geometri. Il Collegio fornirà ai ragazzi la strumentazione adatta per la misurazione, per la quale verranno utilizzati tutti i sistemi più recenti come i droni. L’attività si svolgerà sabato 24 aprile dalle 9 alle 13. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con l’Istituto Leon Battista Alberti di Abano Terme