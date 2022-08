Giordani si candida presidente della Provincia: «Me lo ha chiesto anche il centrodestra»

«Me lo ha chiesto anche il centrodestra. Io sono a disposizione, ma solamente nell’interesse della pari dignità di ogni comune padovano». Sergio Giordani si candida come prossimo presidente della Provincia. Il 10 settembre, due settimane prima delle politiche, sindaci e amministratori saranno chiamati a scegliere il successore di Fabio Bui e salvo sorprese il primo cittadino di Padova dovrebbe raccogliere la sua eredità. A sostenere la candidatura anche il centrodestra, nonostante le smentite di ieri: «Noi non lo sosteniamo. C’è un tavolo aperto con tutte le forze politiche di centrodestra per trovare un accordo comune su un candidato» la precisazione dei segretari Marco Polato (Lega), Elisabetta Gardini (Fratelli d’Italia) e Luca Callegaro (Forza Italia). D'altronde proprio da una riunione tra i sindaci di ieri, sono emersi anche i due nomi che potrebbero lanciare la sfida a Giordani, ossia Moreno Giacomazzi sindaco di Santa Giustina in Colle e Filippo Lazzarin di Arzergrande. Tutto lascia pensare che Giordani abbia parlato degli accordi prima del tempo, costringendo quindi il centrodestra ad una apparente retromarcia, anche per non perdere consensi in vista del noto nazionale. Tirare la candidatura di Giordani, dopo aver perso contro di lui le elezioni e alla vigilia delle politiche, non sarebbe compreso dai cittadini. Che però dovranno accettare gli accordi politici, non essendo loro i diretti elettori del nuovo presidente. Sul presidente della Provincia, dal punto di vista politico, c’è un accordo tra i partiti a livello regionale che risale all’inizio dell’anno e prevede che ogni provincia si assesti sulla maggioranza del capoluogo. Già succede a Venezia con Brugnaro e Vicenza con Rucco. Se a giugno avesse vinto il candidato del centrodestra Francesco Peghin, sarebbe toccato al centrodestra. «Non sono io che mi candido, mi è stato chiesto ed è ovvio che essendo innamorato io di Padova e del suo territorio, mi sono messo a disposizione – ha spiegato ancora Giordani – ma da tutto questo deve rimanere assolutamente fuori la campagna elettorale, perché l’obiettivo dev’essere quello di dare pari dignità a tutti i Comuni della provincia».