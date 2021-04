Giordani: «L'area dell'Aeroporto Allegri va strappata a degrado e abbandono. Stiamo lavorando affinché possa ospitare Dia, Gdf e Vigili del fuoco»

«Sono 42mila metri quadrati pieni di abitazioni, capannoni, c’è addirittura una piscina non utilizzata. Ci sono due possibilità. L’abbandono e il degrado oppure utilizzare quell’enorme alle porte della città, al meglio». Con questa premessa il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, anticipa quella che potrebbe essere la destinazione per l’aeroporto Allegri, con i fondi per i lavori che potrebbero arrivare dal recovery fund alla quale sta lavorando con il Prefetto, Renato Franceschelli e l'ente che gestisce l'area, l'Enav. Tanti i contatti a tutti i livelli da parte dell'amministrazione comunale con esponenti del governo per trovare una soluzione appropriata.

Ad avere per primo l’intuizione per questa soluzione è stato Fabio Dattilo, comandante dei vigili del fuoco che propone di destinarne una parte da utilizzare per l’addestramento del personale. Da qui l’idea di allargare la proposta alla Dia e alla Guardia di Finanza che stanno entrambe cercando una nuova sede. «In quelle attuali pagano un canone d’affitto, così facendo invece anche questa spesa sarebbe eliminata. Si possono quindi sia far risparmiare molti soldi alla collettività che togliere dall’abbandono quell’immensa area. Il pericolo che non vogliamo correre è quello di lasciare al degrado un patrimonio del genere. Sarebbe insensato, per questo è da un po’ che andavamo alla ricerca per una soluzione soddisfacente. Lo stesso ministro Lamorgese si sta occupando di questo, come anche la presidente del Senato Casellati. Noi come amministrazione stiamo contattando tutti per far sì che invece che un problema quell’aera diventi una opportunità», ha tenuto sottolineare il Sindaco.