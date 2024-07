Giordani risponde a Bertin: «Padova città in evoluzione. Collaborare, non criticare e basta»

«Oggi inaugura la sede di un’importante marchio internazionale e tra non molto ne arriveranno altri due, sempre nella zona del centro. Significa che Padova è una città in evoluzione, sempre in crescita, che sa attrarre investimenti importanti e generare indotto economico», ha detto Giordani all'inaugurazione del nuovo store di Starbucks, che sbarca a Padova. «E permettetemi la battuta, questi marchi internazionali arrivano proprio a Padova, quella città impossibile dove mancano i parcheggi, dove c’è il traffico, e dove ci sono solo disagi e cantieri», dice riferendosi alle polemiche dei giorni scorsi, quando soprattutto il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, ha criticato l'amministrazione sulla gestione dei cantieri in città. Per Bertin impediscono alle attività commerciali di lavorare, creando loro un danno. Il presidente di Ascom aveva anche dichiarato che si sta uccidendo il commercio a Padova. «Chissà come mai i responsabili dello sviluppo di queste aziende scelgono proprio la nostra città, con i suoi 75.000 studenti, con un +12% di turismo, ma soprattutto con i suoi investimenti da qui al 2026. Perchè se contiamo gli oltre 600 milioni del PNRR del Comune di Padova, le opere fuori da PNRR, i finanziamenti per il nuovo ospedale o la nuova questura, la stazione, l’Università, la Provincia, Enel, Tim, i sottoservizi Padova vedrà nei prossimi anni oltre due miliardi di investimenti», ha specificato il sindaco.

«Due miliardi di investimenti vuol dire una città che si muove, dinamica e se l’alternativa è una città ferma, morta, che non attrae nessuno, che fa scappare i giovani io non ci sto perché non è nella mia logica e in quella della mia giunta. Ben vengano i cantieri del tram e tutti quelli che ci sono in città, grazie a chi si impegna per cambiare con noi la città in meglio fino a lavorare di sabato e domenica, ad agosto, di notte e ridurre l’impatto. A loro il mio grande riconoscimento stanno facendo un grande lavoro ed oggettivamente in città c’è qualche disagio ovvio quando stai facendo opere del genere, ma non ci sono problemi», ha ribadito per dare ancora più forza al suo messaggio.

«Ognuno la pensa come vuole, ma fare polemiche ogni giorno sui parcheggi, la città inaccessibile, i cantieri è una perdita di tempo che si potrebbe usare per parlare dei problemi veri delle persone», ha aggiunto Giordani riferendosi probabilmente ai partiti d'opposizione che hanno cavalcato l'attacco del presidente di Ascom. «Le perdite di fatturato degli ultimi anni sono un elemento purtroppo comune di tutta Italia: ma le cause sono l’inflazione, la crisi, non certo il fatto che manchi un parcheggio perché voglio ricordare che a fare acquisti o nei negozi non ci vanno le auto ma le persone». Insomma, Giordani rimanda al mittente le critiche, rilanciando su quella che per lui è una opportunità da cogliere. «La città funziona, investe nel futuro e ci pone sempre nuove sfide anche non facili e io non starò mai fermo a non fare niente: vivo a Padova, lavoro a Padova, tra tre anni continuerò a vivere qui e con me i miei figli e i miei nipoti, non farò mai nulla che danneggi la città o il futuro dei nostri giovani e la crescita di Padova è sotto gli occhi di tutti. Invece di perdere tempo, lavoriamo insieme perché tutti si sentano parte attiva di questo grande cambiamento, con i suoi ritorni positivi in tutti i quartieri e affrontando le sfide che di certo ci saranno senza metterci uno contro l’altro. Non fa bene prima di tutto a Padova»