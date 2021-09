Giordani: «Collaboriamo con BusItalia per migliorare il servizio»

Dopo le feroci polemiche dei giorni scorsi, con i sindacati che hanno criticato non poco gli enti che decidono sul trasporto pubblico, si è tenuto nel pomeriggio di martedì 21 aprile un incontro tra il sindaco Sergio Giordani, il presidente della provincia Fabio Bui, l’assessore Andrea Ragona, il presidente di Busitalia Sita Nord Paolo Colombo e l’amministratore delegato di Busitalia Veneto Antonio Barbarino.

Tavolo tecnico

Questo il commento del Sindaco Sergio Giordani al termine dell'incontro: «Abbiamo incontrato oggi i vertici di Busitalia per fare chiarezza e affrontare con spirito di profonda collaborazione le attuali problematiche e condividere ogni possibile soluzione per garantire la continuità del servizio. Abbiamo discusso delle difficoltà e dei disagi e, preso atto che sono una diretta e normale conseguenza della situazione pandemica, si è stabilito nella più totale sintonia di riunire il tavolo tecnico nei prossimi giorni per individuare le migliori soluzioni. Ribadiamo che, nel rispetto delle prerogative degli enti pubblici, non metteremo in discussione in alcun modo la continuità del servizio che anzi continuerà a migliorare nonostante le difficoltà del momento».